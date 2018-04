La dottoressa Gabriella Maria Lesmo è stata radiata dall'Ordine dei Medici di Milano a causa delle sue posizioni notoriamente anti-vax: si tratta del secondo medico iscritto all'Ordine del capoluogo lombardo ad essere radiato, dopo Dario Miedico, anche lui noto per le dure critiche ai vaccini. La Lesmo, che ha già annunciato che presenterà ricorso, è specializzata in anestesiologia, rianimazione e pediatria e, anche se da alcuni anni opera nel Canton Ticino, in Svizzera, era ancora iscritta all'Albo a Milano. "Nessuno può impedirmi di essere un medico, di continuare a guarire, consolare tutti coloro che me lo chiederanno" ha scritto il medico su Facebook, annunciando appunto il ricorso contro la decisione dell'Ordine.

La dottoressa Lesmo era finita nel mirino dell'Ordine dopo alcune segnalazioni arrivate sul suo conto del 2016. Anche se non è ancora stata resa nota la motivazione ufficiale della radiazione, la contestazione formale è quella di aver violato il codice deontologico nel rapporto tra medico e paziente. Gabriella Maria Lesmo è nota, ad esempio, per la sua posizione sull'autismo, che secondo lei sarebbe causato dai vaccini pediatrici. Soddisfazione per la decisione dell'Ordine dei Medici di Milano è invece arrivata dal dottor Roberto Burioni, virologo dell'ospedale San Raffaele di Milano, da sempre contro le fake news contro i vaccini: "Buone notizie. Un altro passo verso la civiltà" ha scritto il medico su Twitter.