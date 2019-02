in foto: L’incidente (Foto Fanpage.it)

Incidente stradale questa mattina a Milano in viale Liguria, all'incrocio col Naviglio Pavese. Un'auto, un'Alfa 147, e uno scooter si sono scontrati tra loro per cause da accertare. L'incidente, secondo quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto pochi minuti dopo le 8.30, in piena ora di punta. Non è chiara la dinamica che dovrà essere ricostruita dagli agenti della polizia locale intervenuti: lo scooter avrebbe comunque colpito l'auto su una fiancata. Sul posto sono arrivate anche due ambulanze del 112, allertate in codice giallo. A rimanere ferito è stato un ragazzo di 29 anni, le cui condizioni però si sono rivelate meno gravi del previsto: è stato soccorso in codice verde. Le operazioni di soccorso, unite all'orario di punta in cui è avvenuto l'incidente, hanno causato gravi ripercussioni sul traffico sulla circonvallazione esterna di Milano. L'account Twitter Infomobilità del Comune di Milano segnala infatti rallentamenti nel tratto in cui è avvenuto l'incidente, tra viale Liguria e viale Tibaldi all'altezza di via Torricelli.