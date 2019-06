in foto: Immagine di repertorio

Chilometri di coda e traffico congestionato questa mattina sulla tangenziale est di Milano a causa di un incidente tra un'auto e una moto avvenuto pochi minuti prima delle 7 nel tratto tra Paullo e la via Emilia. Nello scontro è rimasto ferito un uomo di 44 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 Areu con un elicottero e un'autoambulanza. Il motociclista è stato trasportato al San Raffaele di Milano in codice giallo, non è in pericolo di vita.

Incidente tra un'auto e una moto in viale Caterina da Forlì

Un'altro incidente tra un'auto e una moto è avvenuto attorno alle 7 di martedì 11 giugno in viale Caterina da Forlì, a Milano. Coinvolti una donna di 23 anni e un uomo di 26 anni che è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda. Le sue condizioni sono serie, si sospettano un trauma cranico e una frattura al bacino, ma non è in pericolo di vita. I mezzi coinvolti sono una Smart e una motocicletta Honda. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso.

Tragico schianto sulla A21: morti i genitori, salvo bimbo di sei mesi

Un tragico incidente è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì sull'autostrada A21 nel tratto tra Casteggio e Voghera, in provincia di Pavia. Due giovani genitori di 24 anni hanno perso la vita nello schianto della loro auto contro il rimorchio di un tir. A bordo anche il figlio della coppia, di sei mesi, che si è salvato ed è stato portato in elicottero all'ospedale Niguarda di Milano.