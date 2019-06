in foto: [Foto di repertorio]

Incidente mortale nella notte tra lunedì e martedì lungo l'autostrada A21 dove nei pressi di Voghera un'auto si è schiantata contro il rimorchio di un tir: nell'impatto hanno perso la vita, due giovani, entrambi 24enni, genitori di un bambino di 6 mesi, che viaggiava con loro. Il piccolo si è miracolosamente salvato ed è stato soccorso dal personale medico. La chiamata ai soccorritori è giunta intorno alle 3 di notte: sul posto si sono precipitate un'ambulanza e un'auto medica che in poco tempo hanno raggiunto il tratto tra Casteggio e Voghera dove si è verificato l'incidente. Purtroppo però la situazione è apparsa subito disperata e così si è reso necessario l'intervento di un elicottero del 118: a bordo della vettura vi erano i due giovani genitori i cui corpi sono stati estratti dalle lamiere.

I due giovani genitori sono morti sul colpo: il piccolo è stato trasportato al Niguarda

Il personale medico però non ha potuto fare altro che constatarne il decesso, troppo gravi le ferite riportate nello schianto. Legato al seggiolino i soccorritori hanno poi trovato un bimbo di sei mesi, figlio dei due, e con loro in auto: il piccolo che piangeva è stato affidato alle cure del personale medico ed è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale Niguarda di Milano. Secondo le prime informazioni però non avrebbe riportato ferite. Sul luogo dell'incidente sono giunti anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine che hanno chiuso il tratto di strada interessato e hanno effettuato i rilievi del caso utili a ricostruire quanto accaduto: secondo una prima ipotesi, sembra che l'auto abbia centrato in pieno il mezzo pesante, mentre resta da chiarire la dinamica dello schianto.