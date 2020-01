in foto: (immagine di repertorio)

Un uomo di 35 anni, G.D., in codice rosso al Policlinico e una donna 39, C.F., in codice verde al San Carlo. È questo il bilancio di un incidente avvenuto oggi pomeriggio, venerdì 24 gennaio, a Milano in via San Dionigi tra un'auto e una moto. Come comunicato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, che ha ricevuto la chiamata di soccorso alle 14.39, si sono precipitate sul posto due ambulanze e un'automedica, oltre agli agenti della polizia locale che ora dovranno ricostruire la dinamica degli eventi.

Grave il motociclista, ha un trauma cranico e uno addominale

Arrivati sul luogo dell'incidente, i soccorritori hanno trovato il motociclista a terra in gravi condizioni, con un trauma cranico e un trauma addominale. Stabilizzato sul posto, è stato portato in codice rosso al Policlinico: le sue condizioni sarebbero ancora critiche. Diversa la situazione per la donna, conducente dell'automobile, che ha patito solo una contusione al torace, motivo per cui è stata trasportata in codice verde all'ospedale San Carlo.

Oggi a Magenta un altro grave incidente, uomo di 76 anni in coma

Oggi pomeriggio a Magenta un grave incidente tra tre auto ha provocato il grave ferimento di un uomo di 76 anni, trasportato in elisoccorso in codice rosso in ospedale con un importante trauma cranico. È successo sulla superstrada per Malpensa. Oltre all'anziano, sono rimaste ferite altre quattro persone che avrebbero però subito conseguenze più lievi: una donna di 36 anni, in codice verde a Magenta con traumi superficiali, un uomo di 55 anni, in codice giallo all'ospedale di Monza con un trauma toracico, e un uomo di 62 anni, accompagnato in codice giallo a Novara. Un 36enne ha invece rifiutato il trasporto in ambulanza.