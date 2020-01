in foto: Immagine di repertorio

Grave incidente stradale sulla strada statale 336 per Malpensa. Cinque persone sono rimaste ferite, tra cui un uomo finito in coma, nello scontro tra tre auto, che si sono tamponate e hanno colpito altri mezzi. È successo nel tratto tra Magenta e Mesero, attorno alle 14.20 di venerdì 24 gennaio.

Incidente sulla superstrada per Malpensa: in coma un uomo di 76 anni

Il ferito più grave è un uomo di 76 anni, in coma con un importante trauma cranico, che è stato trasportato in elicottero in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Lo riferisce l'Azienda regionale emergenza e urgenza (Areu). Coinvolti anche una donna di 36 anni, in codice verde a Magenta con traumi superficiali, un uomo di 55 anni, trasportato in codice giallo all'ospedale di Monza con un trauma toracico, e un uomo di 62 anni, accompagnato in codice giallo a Novara anche in questo caso con un trauma al torace. Infine un uomo di 36 anni ha rifiutato il trasporto in ambulanza. Sul posto anche la polizia locale di Magenta.

Tangenziale ovest bloccata per un tamponamento

Un altro incidente lungo un'importante arteria di comunicazione nel Milanese è avvenuto ieri mattinasulla Tangenziale Ovest. Lo scontro tra diverse auto avvenuto attorno alle 7.40 nel tratto tra Settimo Milanese, Baggio e Cusago, ha causato il ferimento di 5 persone, soccorse in codice giallo in condizioni non gravi. Le conseguenze per il traffico sono state invece significative, con code lunghe fino a 6 chilometri e rallentamenti per tutta la mattinata di giovedì.