Un incidente avvenuto questo pomeriggio sulla Tangenziale Est di Milano, che ha coinvolto cinque persone tra cui due bambine piccole, ha paralizzato la circolazione e mandato in tilt il traffico, già reso più intenso dalla giornata di sciopero dei mezzi pubblici. Lo schianto tra due auto è avvenuto alle 15.37 nel tratto tra Cascina Gobba e l'innesto dell'A52. Feriti tre adulti e due bimbe, di 2 e 5 anni. Sul posto sono intervenute tre ambulanze, ma nessuno sarebbe in gravi condizioni.

Grave motociclista dopo uno schianto in Tangenziale Est

Un altro incidente è avvenuto in mattinata sulla Tangenziale Est di Milano, nel tratto compreso tra Lambrate e Segrate. Attorno alle 9.30 un motociclista di 51 anni ha perso il controllo del suo mezzo e si è schiantato contro il guard rail. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i soccorritori del 118 Areu con un'ambulanza e un'automedica. Il centauro ha ricevuto le prime cure ed è stato poi caricato su un'ambulanza e trasportato in codice rosso all'ospedale di Niguarda, dove è arrivato pochi minuti dopo le 11. A causa dell'impatto molto violento il 51enne ha riportato traumi alla testa e a una gamba, ma per fortuna non è considerato in pericolo di vita. Sulla scena dell'incidente sono arrivati anche gli agenti della polizia stradale. Resta da verificare la dinamica, anche se pare che l'uomo in sella alla moto abbia fatto tutto da solo, perdendo il controllo e finendo contro le barriere.