Una donna di 41 anni è rimasta ferita questo pomeriggio a Milano in un incidente avvenuto lungo la pista ciclabile di corso Venezia, la cui costruzione è da poco terminata nelle strade del centro. In sella alla sua bici la donna stava percorrendo la ciclabile quando poco dopo le 11 all'altezza del civico 8 è stata centrata da un'auto che aveva appena svoltato per entrare in un passo carraio di un palazzo. Sul posto sono accorsi i soccorritori del 118 con un'ambulanza insieme con gli agenti della polizia locale: per fortuna la ciclista nonostante l'impatto con la vettura non ha riportato gravi ferite ma solo alcune escoriazioni ed è stata trasportata al Policlinico di Milano dove è giunta in codice verde.

Le modifiche alla ciclabile dopo le polemiche

La polizia locale ha effettuato i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica dell'incidente oltre ad aver ascoltato alcuni testimoni che hanno assistito all'incidente: sembra che l'automobilista non abbia visto nello specchietto che stava arrivando la ciclista e ha così invaso la sua corsia investendo la ciclista. Nonostante quest'ultima abbia frenato alla vista della vettura, l'impatto è stato inevitabile. Proprio nei giorni scorsi c'erano state le prime polemiche sulla ciclabile fortemente voluta dall'amministrazione comunale a causa degli ingorghi venutisi a creare in piazza Oberdan. Mentre sempre degli ultimi giorni è la modifica della pista ciclabile con l'integrazione di una corsia per il parcheggio degli scooter: i lavori per rendere più fruibile la pista cosiddetta leggera stanno continuando in questi giorni così come comunicato dall'assessore alla Mobilità Marco Granelli.

Il progetto del comune di Milano: favorire la mobilità sostenibile in città

La pista ciclabile che collegherà San Babila a Sesto San Giovanni si inserisce infatti in un piano che prevede la realizzazione di 35 chilometri di ciclabili per lo più "leggere". "Vogliamo aiutare chi sceglie di utilizzare le due ruote, contro la congestione e l'inquinamento, per questo lavoriamo giorno e notte per fare in fretta a realizzare i 35 km di ciclabili – ha scritto ieri notte l'assessore Granelli su Facebook, pubblicando le foto dei lavori in corso in Buenos Aires – da oggi lavoriamo di notte per creare meno disagi e andare più veloci".