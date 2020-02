in foto: L’incidente avvenuto a Milano in via Montevideo (Foto Facebook – Incidenti Stradali a Milano)

Un pauroso incidente stradale a Milano ha coinvolto una ragazza di 16 anni, che era in sella alla sua bicicletta, e un uomo di 45 anni al volante di un'auto. La ragazza è stata investita dal veicolo che, nel tentativo di evitarla, ha sbandato e si è ribaltato.

Investe una 16enne in bicicletta e si ribalta

È successo in via Montevideo, in zona Sant'Agostino, attorno alle 13.40 di ieri, mercoledì 19 febbraio. La ragazza è stata soccorsa da alcuni passanti che hanno chiamato il 118, poi è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli. Ha riportato un trauma non grave. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco.

Grave un motoclista

Resta in condizioni gravissime il motociclista che si è scontrato con un suv nel pomeriggio di mercoledì a Milano: il centauro è stato trasportato d’urgenza al Niguarda dove lotta tra la vita e la morte. L’incidente è avvenuto in viale Campania, sul posto sono intervenuti anche gli agenti della locale per i rilievi. Sembra che lo scontro tra i due mezzi, un'Audi Q5 e una Kawasaki, sia avvenuto all'incrocio con via Sismondi: la due ruote avrebbe centrato in pieno la fiancata del suv in una dinamica ancora da ricostruire.