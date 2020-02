in foto: Immagine di repertorio

Drammatico incidente nel tardo pomeriggio di oggi a Milano dove un suv e una moto si sono scontrati in un violento impatto: a riportare le ferite più gravi il centauro che soccorso dal personale medico è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda dove lotta tra la vita e la morte. L'allarme è scattato intorno alle 17.40 quando è stato chiesto l'intervento del 118 in viale Campania, zona Risorgimento, a Milano per un incidente: come riportato da Areu sul posto sono accorsi i soccorritori con un'ambulanza e un'automedica insieme con gli agenti della polizia locale per i rilievi.

Il motociclista trasportato al Niguarda in codice rosso

Stando a quanto ricostruito finora sembra che lo scontro tra i due mezzi, un'Audi Q5 e una Kawasaki, sia avvenuto all'incrocio con via Sismondi: la due ruote avrebbe centrato in pieno la fiancata del suv in una dinamica ancora da ricostruire. Il centauro avrebbe però perso l'equilibrio finendo per capitolare sull'asfalto: le sue condizioni sarebbero apparse subito gravi tanto da essere trasportato d'urgenza al Niguarda dove ora lotta tra la vita e la morte. Stando a quanto trapelato infatti sarebbe in coma. Ora sulla dinamica dovranno fare luce gli agenti della locale.