Drammatico incidente questa sera a Milano in zona Brenta, alla periferia sud della città. Un ciclista di 84 anni è stato travolto da un'auto all'altezza della rotonda di piazza Geremia Bonomelli nel pomeriggio di oggi, lunedì 18 novembre. L'uomo ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Fatebenefratelli.

Ciclista investito da un'auto: grave un 84enne a Milano

Sul posto, attorno alle 17.20, sono arrivate un'ambulanza e un'automedica del 118 Areu. L'anziano ha riportato seri traumi a causa dello scontro ed è stato assistito dalle persone presenti e dall'automobilista, che si è subito fermato a prestare soccorso, fino all'arrivo degli equipaggi. Allertati anche gli agenti della polizia locale, che indagano per ricostruire la dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità.

Incidente nella notte a Bardello: ferito un 33enne

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte di ieri, domenica 17 novembre, a Bardello, in provincia di Varese. Un uomo di 33 anni ha perso il controllo della propria vettura, che si è ribaltata. Lo schianto è avvenuto attorno alle 22.30 in via Guglielmo Marconi. Sul luogo dell'incidente l'Azienda regionale emergenza e urgenza (Areu) ha inviato un'automedica e un'ambulanza in codice rosso: i soccorritori hanno dovuto attendere il lavoro dei vigili del fuoco, che hanno estratto l'automobilista dall'abitacolo dall'auto, che ha finito la propria corsa su un fianco.