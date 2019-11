in foto: (Foto Vigili del fuoco)

Incidente stradale nella notte di ieri, domenica 17 novembre, a Bardello, piccolo comune in provincia di Varese. Un automobilista ha perso il controllo della propria vettura che si è ribaltata. L'episodio, secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno alle 22.30 in via Guglielmo Marconi. Alla guida dell'auto c'era un ragazzo di 33 anni: non è ancora per quale motivo abbia perso il controllo della propria vettura, che si è ribaltata e ha finito la propria corsa in bilico sul fianco sinistro, il lato guidatore.

L'automobilista non ha riportato gravi traumi: è finito in ospedale in codice verde

Sul luogo dell'incidente Areu ha inviato un'automedica e un'ambulanza in codice rosso: i soccorritori hanno dovuto attendere il lavoro dei vigili del fuoco, che sono intervenuti con un'autopompa e hanno estratto il 33enne dall'abitacolo. L'uomo è stato successivamente trasportato all'ospedale di Angera, dove è arrivato oltre un'ora dopo l'incidente: fortunatamente le sue condizioni si sono rivelate meno gravi di quanto ipotizzato e l'uomo è stato ricoverato in codice verde, senza dunque traumi particolarmente gravi. Il lavoro dei pompieri è proseguito per mettere in sicurezza la strada e rimuovere il veicolo incidentato: sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Varese che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.