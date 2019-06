in foto: L’incidente (dalla pagina Facebook Deliverance Milano)

Un rider che lavora per l'azienda di food delivery spagnola Glovo è rimasto vittima di un incidente stradale nella serata di oggi, mercoledì 19 giugno, a Milano. L'episodio è avvenuto attorno alle 21.15 in via Legnano, all'altezza del civico 22. Non si conosce l'esatta dinamica dell'accaduto: il fattorino, un ragazzo di 27 anni, sarebbe caduto per cause da accertare dalla propria bici battendo contro l'asfalto. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce rossa di Milano che ha trasportato il ferito in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli. Per fortuna, stando a quanto riporta la sala operativa dell'Areu, le condizioni del 27enne non sarebbero preoccupanti.

Deliverance Milano: È infortunio sul lavoro, qualcuno deve pagare

L'episodio è stato segnalato dalla pagina Facebook Deliverance Milano, un collettivo che da tempo si batte affinché i diritti dei rider che lavorano per le aziende che consegnano cibo a domicilio vengano riconosciuti e tutelati: "Al momento non conosciamo le condizioni di salute del lavoratore né la dinamica dell'incidente – ha scritto Deliverance Milano – Sappiamo soltanto che si tratta di infortunio sul lavoro e che qualcuno deve pagare". Il collettivo, a margine dell'ennesimo incidente che coinvolge un fattorino delle aziende di delivery, ha ricordato le proprie istanze: "Basta cottimo, vogliamo il minimo garantito! Fare le consegne è un lavoro, non è un gioco; fare il rider è un impiego non è uno sport agonistico. Portare il cibo a casa delle persone non può più essere soltanto considerata una corsa ad ostacoli con vincitori e vinti, caduti e martiri – hanno sottolineato da Deliverance Milano – Pedalare nel traffico cittadino, a tutte le ore del giorno, è una questione di vita o di morte, non si scherza con le nostre vite. Non siamo dati, siamo lavoratori e con i lavoratori non ci si gioca. È arrivato il tempo delle risposte, ognuno si assuma le proprie responsabilità".