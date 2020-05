Un operaio di 32 anni è ricoverato in condizioni gravissime dopo essere precipitato da una decina di metri di altezza mentre lavorava in un cantiere edile. L'incidente sul lavoro si è verificato poco prima delle 14 di oggi, lunedì 4 maggio, in via Polidoro da Caravaggio 25 a Milano. Il lavoratore sarebbe precipitato da un ponteggio al quarto piano. Ha riportato ferite molto gravi nell'impatto.

Operaio precipita da un ponteggio: è gravissimo

Le condizioni dell'operaio sono apparse subito drammatiche. Sul posto, secondo quanto riportato da Areu (Azienda regionale emergenza e urgenza), è arrivata un'ambulanza in codice rosso. I sanitari lo hanno soccorso, stabilizzato e trasportato d'urgenza all'ospedale milanese di Niguarda. Allertata anche la polizia per i rilievi del caso, che serviranno a ricostruire la dinamica dell'accaduto, ma anche per le verifiche sul rispetto delle misure di sicurezza.

L'incidente a Milano nella prima giornata di riapertura dei cantieri

L'incidente avviene nella giornata in cui a Milano moltissimi cantieri hanno riaperto per l'inizio della "Fase due" dell'emergenza coronavirus. Le attività sono riprese in molte aree in costruzione cittadine. Già nelle scorse settimane c'era stato un "triste" anticipo del ritorno alla normalità. Con la progressiva riapertura di aziende e attività produttive, anche gli incidenti sul lavoro sono tornati a verificarsi. Lo scorso 17 aprile presso il supermercato Carrefour di piazzale Siena un uomo di 33 anni era rimasto ferito in un incidente. L'uomo è rimasto con la mano destra schiacciata sotto una pressa: