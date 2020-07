Grave incidente stradale questa mattina a Milano. Poco prima delle 10 di oggi, giovedì 2 luglio, un'automobile e una moto si sono scontrate in viale Mugello. Il motociclista, di 59 anni, ha avuto la peggio ed è rimasto gravemente ferito, subendo l'amputazione del piede destro oltre a un trauma facciale.

Scontro tra auto e modo: gravissimo un centauro di 59 anni

Lo riferisce in una nota l'Areu (Azienda Regionale Emergenza Urgenza). Sul posto oltre agli operatori del 118 con ambulanza e automedica, sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale. L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Policlinico. Conseguenze non gravi per il conducente dell'auto, un 66enne.

Incidente sull’autostrada A1: auto si schianta contro un camion, un ferito grave

Tragico incidente nella notte sull'autostrada A1. Un uomo di 42 anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Raffaele di Milano con gravi traumi, dopo che la sua auto è uscita di strada per cause da accertare e si è schiantato contro un mezzo pesante parcheggiato. L'incidente si è verificato dieci minuti prima dell'1 di notte di giovedì 2 luglio. Coinvolte tre persone: oltre al 42enne, anche due uomini di 55 e 63 anni.