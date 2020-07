Incidente sull’autostrada A1: auto si schianta contro un camion, un ferito grave

Un uomo di 42 anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Raffaele di Milano in seguito a un grave incidente stradale avvenuto nella notte sull’autostrada A1 all’altezza del chilometro 15. Per cause ancora da accertare, l’automobilista è andato a sbattere contro un mezzo pesante che era fermo.