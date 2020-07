Un uomo di 34 anni di nazionalità spagnola è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile dopo che nel tir col qualche stava viaggiando sono stati trovati 350 chili di droga, attentamente nascosti attraverso un ingegnoso sistema.

L'autotrasportatore che proveniva proprio dal suo paese di origine è stato bloccato lungo l'Autostrada A4 al casello autostradale della Barriera Est di Milano in direzione Torino per un controllo. Gli agenti lo hanno notato mentre a bordo del tir ha prima sostato sulla corsia di emergenza per diverso tempo e poi è rimasto a bordo del mezzo pesante come in attesa di qualcuno: a quel punto hanno deciso di fermarlo per un controllo. Quando gli agenti gli hanno chiesto i documenti e subito dopo di controllare il carico del tir l'uomo ha iniziato a mostrare segni di nervosismo hanno subito insospettito i poliziotti che avevano notato uno strano telecomando nell'abitacolo oltre ad un evidente odore di hashish proveniente dallo stesso mezzo. A confermare l'ipotesi della presenza di droga è stata l'unità cinofila intervenuta poco dopo con gli agenti della sezione antidroga.

La droga nascosta in un vano a scomparsa

A quel punto lo stesso autotrasportatore spagnolo sentendosi messo alle strette ha deciso di rivelare tutto agli agenti: l'uomo ha posizionato una calamita sul pavimento del rimorchio e ha poi premuto una combinazione di tasti sul telecomando aprendo un vano artificiale dietro cui erano sistemati 43 grossi sacchi con all'interno 350 chili di hashish. Gli agenti, che hanno poi arrestato il camionista, sono ora al lavoro per ricostruire la rotta della droga e accertare dove fosse diretto il carico.