in foto: (Immagine di repertorio)

Una donna di circa 35 anni è rimasta ustionata questa mattina a Milano. L'allarme al 112 è arrivato pochi minuti prima delle 7: l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato un'ambulanza e un'automedica in via Pomposa, zona Corvetto, per un incendio all'interno di una cantina di uno stabile popolare Aler. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della questura di Milano e i vigili del fuoco del comando provinciale di via Messina. I soccorritori del 118 hanno soccorso la donna, rimasta ustionata alla fronte, alle braccia e alle gambe. La 35enne, probabilmente una senza fissa dimora che dormiva all'interno della cantina di circa sei metri quadri, è stata caricata su un'ambulanza e trasportata all'ospedale Niguarda, dove si trova il centro ustioni, in codice giallo. La ferita, che era in stato confusionale, è arrivata in ospedale circa un'ora dopo l'intervento dei soccorritori: le sue condizioni sarebbero serie, ma la donna non sarebbe in pericolo di vita.

L'incendio domato in pochi minuti

Spetterà adesso alla polizia, coadiuvata dai vigili del fuoco, capire cosa sia accaduto, e in particolare perché la donna si trovasse all'interno della cantina. Si presume che si tratti di una persona senza fissa dimora che aveva occupato abusivamente il piccolo vano per poter trascorrere la notte sotto un tetto. I vigili del fuoco hanno riferito a Fanpage.it che l'incendio è stato domato in pochi minuti.