Venti persone intossicate, quattro delle quali in maniera più seria. Questo il bilancio finale dell'incendio divampato ieri pomeriggio in un palazzo di 14 piani in via Quarenghi, a Milano, in zona Bonola. Le fiamme sono partite dall'appartamento abitato da una donna di 50 anni con problemi psichici. Non è però ancora chiara la natura del rogo: se accidentale o dolosa lo stabiliranno le indagini dei carabinieri. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, giunti sul luogo dell'incendio poco dopo le 16.30 con diversi mezzi, tra cui un'autoscala. I pompieri hanno subito fatto evacuare il palazzo e le 20 persone intossicate sono state medicate sul posto. Quattro di loro sono poi state trasportate in ospedale in codice giallo.

Il 14 febbraio un altro incendio in un palazzo di 14 piani.

Le fiamme sono state domate solo dopo diverse ore: dall'abitazione in cui è divampato il rogo ha continuato a uscire un'alta colonna di fumo grigio. Il palazzo in cui è avvenuto l'incendio è privato. Molte le analogie con un analogo episodio accaduto lo scorso 14 febbraio a Quarto Oggiaro: anche in quel caso le fiamme interessarono un palazzo di 14 piani, in questo caso di proprietà del Comune e gestito da Mm. In quella circostanza, purtroppo, vi fu una vittima: il giovane Haitam Errafi, di soli 13 anni, che morì a causa di una grave intossicazione per il fumo respirato. Haitam viveva all'undicesimo piano del palazzo, proprio sopra all'appartamento in cui divampò l'incendio, pare a causa dello scoppio di una caldaia: le indagini sono ancora in corso.