Milano, incendio in un appartamento in via Carlo Farini: i vigili del fuoco salvano un cane

Un incendio è divampato all’interno di un appartamento in via Carlo Farini, a Milano. I vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme e trarre in salvo un cane rimasto intrappolato all’interno dell’abitazione. L’animale era rimasto intossicato a causa del fumo respirato: i pompieri sono riusciti a rianimarlo e a salvarlo, come si può vedere in un video.