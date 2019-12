Paura nella notte a Milano in zona Barona, dove un incendio all'interno di un appartamento ha provocato due intossicati lievi. Le fiamme sono divampate all'interno di un'abitazione al secondo piano di un palazzo in via San Paolino, attorno alle 4 di mattina di oggi, martedì 31 dicembre. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per sedare il rogo e mettere in sicurezza lo stabile. Allertati i mezzi del 118, che hanno soccorso cinque persone.

Incendio nella notte in via San Paolino: due persone intossicate

Nell'incendio sono rimaste intossicate due donne, mentre altre tre persone non hanno avuto bisogno di cure mediche. Una 20enne e una 62enne sono state trasportate in codice verde all'ospedale San Paolo per lievi sintomi da inalazione di fumi. Un uomo di 30 anni, una donna di 28 e una bambina di 6 non hanno subito conseguenze. Il palazzo è stato temporaneamente evacuato.

Esplosione a Senago: ustionata una ragazza di 20 anni

Nella serata di lunedì 30 dicembre un altro grave incidente in casa si è verificato a Senago, nell'hinterland milanese, dove l'esplosione di una stufa ha fatto crollare un muro e provocato ustioni di secondo grado alle gambe a una ragazza di 20 anni. Nello scoppio un'altra donna ha riportato contusioni perché travolta da un armadio. I soccorritori del 118 hanno visitato altre 4 persone, che non hanno riportato conseguenze. Lo scoppio è avvenuto attorno alle 19.30 probabilmente a causa del malfunzionamento di una stufa alimentata a bialcol. L'intera via è stata evacuata dai carabinieri per permettere l'intervento di tre squadre dei vigili del fuoco.