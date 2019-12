in foto: Le macerie dopo l’esplosione nella palazzina di Senago. Foto: vigili del fuoco

L'esplosione di una stufa ha parzialmente distrutto un appartamento a Senago, nell'hinterland di Milano, provocando il crollo di un muro divisorio. Nell'evento è rimasta ferita una donna, secondo quanto riferisce l'Azienda regionale emergenza e urgenza. Si tratta di una ragazza di 20 anni con ustioni di secondo grado alle gambe. Lo scoppio è avvenuto attorno alle 19.30 di oggi, lunedì 30 dicembre.

Esplode una stufa in un appartamento: crolla un muro, sei persone coinvolte

In totale sono sei le persone coinvolte, tra cui una donna di 59 anni a cui è caduto addosso l'armadio, soccorsa con alcune contusioni. Un uomo di 47 anni e altre tre persone sono stati visitati sul posto, ma non hanno riportato conseguenze nell'incidente e hanno rifiutato il trasporto in ospedale. Sul posto, in via Udine, sono accorsi i mezzi del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri di Rho. Tre squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro per mettere in sicurezza l'abitazione. Stando ai primi rilievi, l'esplosione sarebbe stata provocata dallo scoppio di una stufa, alimentata probabilmente con bialcol.

L'esplosione si è verificata in una palazzina di cinque piani. All'arrivo dei soccorritori, anche gli altri stabili della via sono stati evacuati, per il timore di altre deflagrazioni. Decine di persone incuriosite sono scese in strada e hanno assistito alle operazioni dei vigili del fuoco.