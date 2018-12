in foto: Foto di repertorio

È morto all'ospedale Niguarda di Milano l'uomo di 70 anni rimasto ferito, nella serata di ieri, nell'incendio scoppiato nella sua stanza in un reparto dell'Istituto Palazzolo di Milano. Soccorso e trasportato al pronto soccorso, l'anziano, che non godeva comunque di buona salute, è morto poche ore dopo il suo arrivo al nosocomio del capoluogo lombardo. Era in cura nel reparto grandi ustionati dell'ospedale.

Secondo quanto ricostruito il 70enne avrebbe acceso una sigaretta e da essa sarebbero partite le fiamme che lo hanno avvolto nella parte superiore del corpo. Stando a quanto si apprende, l'uomo era in terapia con l'ossigeno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno subito spento le fiamme, ma il loro intervento non è bastato per salvare l'anziano. Nel frattempo gli altri venti pazienti ricoverati nel reparto di medicina ella struttura sono stati evacuati in attesa del compimento delle operazioni dei pompieri e della successiva verifica dell'agibilità e delle condizioni di sicurezza dell'edificio. Al termine del lavoro dei vigili del fuoco sono stati fatti rientrare nelle loro camere. Nessuno di loro è rimasto ferito.