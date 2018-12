MILANO – È stata una serata di paura quella di ieri, giovedì 27 dicembre, all'Istituto Palazzolo – Fondazione Don Gnocchi, interessato da un vasto incendio intorno alle 21.30. A provocare il rogo nella Residenza sanitaria assistenziale della struttura di via Palazzolo è stato un uomo di 70 anni, che ha deciso di fumare una sigaretta a letto: è stato proprio il 70enne a riportare le conseguenze più gravi; soccorso dal 118, è stato trasportato all'ospedale Niguarda, dove è adesso ricoverato in pericolo di vita in prognosi riservata a causa delle ustioni riportate.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Milano che hanno evacuato l'intero reparto dell'edificio e, non senza difficoltà, hanno domato le fiamme, sprigionatesi proprio dalla sigaretta dimenticata accesa: non è chiaro se l'uomo si sia distratto o si sia addormentato mentre fumava a letto. Massiccio l'intervento dei sanitari, inviati da Areu, l'Azienda regionale emergenza urgenza: sul posto sono intervenute ben 13 ambulanze, tre automediche e un'auto infermieristica. Altre 16 persone sono rimaste intossicate dal fumo, anche se nessuna di loro in maniera grave.