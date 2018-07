Hai voluto la bicicletta? Ora pedala! I vecchi detti popolari hanno sempre il loro perché e quindi in una città come Milano dove i parchi, i giardini, le strade pianeggianti e le piazze sembrano essere state costruite apposta per le due ruote, come resistere al richiamo di una sana e rilassante passeggiata in bicicletta? Che la si usi per andare a lavoro, piuttosto la domenica con sneakers e pranzo al sacco, non fa differenza, ciò che conta è avere lo spirito e il ritmo giusto e lasciarti sorprendere dagli angoli della città sui cui non ti eri mai soffermato prima. Ecco sei posti da ammirare a bordo della bici. Se conoscete altri percorsi da fare in bici a Milano, segnalateceli.

Giardini Indro Montanelli

I giardini intitolati al grande giornalista Indro Montanelli sono la meta ideale di tutti gli amanti dello sport, ciclisti compresi. È annoverato tra i migliori posti di Milano in cui andare a correre. Qui tra boschetti, specchi d'acqua, rocce artificiali, statue e rari esemplari di piante, si respira solo aria buona e si fa esercizio all'aria aperta.

Naviglio della Martesana

Pedalare su un canale? A Milano si può. Il Naviglio della Martesana, progettato da Leonardo Da Vinci, collega Milano con il fiume Adda e quindi con il lago di Como. La domenica, bici alla mano, sono tanti i ciclisti che affollano la pista ciclopedonale che inizia dalla Cassina de’ Pomm.

Piazza Duomo



Da Piazza Du0mo, simbolo per eccellenza della città, si può arrivare pedalando fino a Largo Cairoli, passando per la bella Via Giacomo Puccini e Piazza Castello. Un bell'itinerario da tenere bene a mente.

Piazza Gae Aulenti

Moderna e piena di bici di grandi e piccini che la attraversano in tondo. Piazza Gae Aulenti è stata premiata come la piazza più bella del mondo e come la più innovativa. A pochi passi dal quartiere Isola, qui si viene per incontrarsi con gli amici, per un giro in bici e un gelato, ammirando lo skyline della città.

Castello Sforzesco

Ma dove vai se la bici non ce l'hai? Se non sei bici-munito ma hai voglia di una bella pedalata, allora basta andare al Castello Sforzesco per noleggiare una due ruote attraverso il servizio di bike sharing e da lì si può passare per Brera e Solferino, fino ad arrivare al Monumentale.

Parco Sempione

Tovaglia a quadri, vino e panini. Parco Sempione fa rima con picnic e quindi con giornate all'aria aperta e pedalate. Data la sua ampiezza è il luogo ideale per chi ama le due ruote e vuole fare un po' di attività e una pausa al Bar Bianco o al Bar della Triennale.