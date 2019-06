La protezione civile della regione Lombardia ha emanato un'allerta meteo per il pomeriggio di venerdì 21 giugno quando a partire dalle 16 è previsto l'arrivo di forti piogge e temporali su gran parte della città. Il livello di pericolo è di due su quattro, quindi di criticità ordinaria con codice giallo. "L'avvicinamento di una debole saccatura dalla Francia determina una generale accentuazione dell'instabilità sulla regione e in particolare su Alpi, Prealpi ed alta pianura – si legge nella nota di sintesi del bollettino – la fase più attiva del peggioramento è prevista tra il tardo pomeriggio e la sera di venerdì, quando è atteso lo sviluppo dei temporali più intensi con fenomeni in spostamento da ovest verso est; in questa fase potranno coinvolgere tutta l'alta pianura e saranno accompagnati da forti raffiche di vento a livello locale, rovesci intensi e locali grandinate".

Primo fine settimana d'estate all'insegna del maltempo per Milano

Nello specifico è tra le 16 e le 20 che sono attese le piogge più intense non solo su Milano ma anche sulle restanti città. Situazione che non dovrebbe mutare nella giornata di sabato 22 giugno quando secondo gli esperti meteo il cielo sarà nuvoloso ovunque con piogge e temporali diffusi su gran parte della regione, in particolare nella prima parte della giornata, con una graduale attenuazione a partire dal pomeriggio. Le temperature saranno stazionarie o in lieve calo nelle minime, mentre saranno in moderato calo nelle massime e saranno comprese tra i 16 e 18 gradi e tra i 23 e i 27 gradi. Domenica 23 giugno invece la situazione tenderà a migliorare ovunque: il cielo sarà generalmente sereno, salvo qualche annuvolamento nella prima parte della giornata: le piogge lasceranno spazio al sole che porterà anche un leggero aumento delle temperature che sfioreranno i 29 gradi nelle massime, mentre le minime saranno stabili sui 16 gradi.