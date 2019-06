in foto: Immagine di repertorio

Milano non ha fatto in tempo a riprendersi dal temporale che l'ha colpita nella giornata di sabato che deve già fare i conti con il caldo record in arrivo: secondo gli esperti meteo infatti la settimana in arrivo, la prima d'estate e l'ultima di giugno, sarà caratterizzata da sole e temperature elevatissime. Secondo i meteorologi sembra infatti che questa sarà una delle più intense ondate di caldo dell’ultimo decennio in Europa. A essere colpito sarà particolare il Nord Italia e anche la Lombardia risentirà di queste temperature record: in picco si avrà in particolare tra le giornate di giovedì 27 e sabato 29 giugno con punte di 40 gradi in numerose città, tra le quali anche Milano.

Temperature elevate nelle ore notturne

Come spiegato dagli esperti meteo la scarsa ventilazione e la presenza di valori medio-alti di umidità, faranno aumentare la sensazione di afa, specie in pianura padana e nelle aree interne del centro. Inoltre ad aumentare sono anche le temperature minime che non scenderanno al di sotto dei 24-27 gradi: "Nelle ore notturne le temperature potrebbero risultare piuttosto elevate nelle grandi aree urbane. Siamo di fronte a una delle più intense ondate di caldo dell’ultimo decennio, probabilmente anche di portata storica per alcune zone Ue", spiegato i meteorologi. Nello specifico le temperature dovrebbero raggiungere i picchi più alti nella seconda parte della settimana mentre fino a mercoledì dovrebbero oscillare tra i 21 e i 33 gradi.