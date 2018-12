Un raid in cui è stata imbrattata sede Aler di viale Romagna a Milano: "Basta sgomberi", "Occupa tutto" recitano le scritte comparse all'entrata dell'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale. Un'azione che fa seguito probabilmente a quanto accaduto nei giorni scorsi: "Evidentemente gli sgomberi e gli arresti degli ultimi giorni danno fastidio a chi vive nella violenza e nell'illegalità – ha tuonato Stefano Bolognini – ma non per questo le forze dell'ordine e Regione Lombardia rallenteranno il loro operato. L'assessore regionale alle Politiche sociali e abitative ha commentato così l'accaduto augurandosi poi che i responsabili siano identificati molto presto e che gli stessi siano poi obbligati ai lavori socialmente utili: "uno di questi potrebbe essere proprio la pulizia delle scritte nelle case Aler", ha fatto sapere.

Nei giorni scorsi sgomberi e arresti

Solo qualche giorno fa gli arresti nei confronti di nove persone accusate di gestire quelle che era una vera e propria occupazione abusiva delle case popolari dell'Aler nei quartieri Giambellino e Lorenteggio di Milano. "Già domani – ha aggiunto l'assessore leghista Bolognini – in Prefettura verrano confermati sia lo sforzo che l'impegno che abbiamo in Regione di voler proseguire le azioni di legalità e nei quartieri popolari".