Si amplia il programma di volo di Alitalia su Milano, specialmente dopo l'ufficializzazione della riapertura del city airport Linate. Come comunicato dalla compagnia di bandiera italiana, i voli da e per l'aeroporto della città riprenderanno il 24 luglio. Nella sua prima fase, che durerà una settimana, Alitalia, da Linate, opererà solo i collegamenti della Continuità territoriale con la Sardegna. A tal proposito, saranno organizzati 16 voli al giorno, tra andate e ritorni, per Cagliari, 10 per Olbia e 6 per Alghero.

Il programma di Alitalia tra Linate e Malpensa

Poi, a partire dall'1 agosto, verranno riattivate tutte le rotte nazionali e internazionali attive, altrimenti, sino al 31 luglio su Malpensa, "nel rispetto del limite ai movimenti orari sul city airport milanese, deciso dalle Autorità per contingentare il flusso di passeggeri in partenza e garantire il distanziamento interpersonale dentro l’aerostazione". La compagnia aerea tornerà quindi a collegare sia Milano Malpensa (quattro voli al giorno) che Milano Linate (dieci voli al giorno) con Roma. Dal city airport, fa poi sapere Alitalia, verranno incrementate "le frequenze dei collegamenti per Catania, Lamezia Terme, Brindisi, Napoli e Lampedusa", all'interno dei confini nazionali, mentre verso l'estero verranno attivati nuovi voli in direzione Palma di Maiorca, Ibiza, Minorca, Corfù, Creta e Rodi. Infine, per coloro che volessero volare oltreoceano, dal giorno di Ferragosto, 15 agosto, riprenderanno i voli da Milano Malpensa a New York. Nel corso del lockdown durante l'emergenza sanitaria da Coronavirus, Alitalia ha volato con voli commerciali esclusivamente su Roma Fiumicino per rimpatriare gli italiani all'estero che avessero necessità di rientrare.