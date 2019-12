Stava tornando a casa dopo un concerto con la sua band. Un sabato sera come tanti nella vita di un musicista, che si è concluso tragicamente per Marco Bertaggia, 53 anni, residente a Milano. L'auto in cui viaggiava insieme a un 29enne è uscita di strada sulla A4 nel tratto compreso tra Bergamo e Seriate, in direzione Torino. Lo schianto è stato violentissimo e non ha dato scampo al chitarrista, che è morto sul colpo, mentre l'altro uomo è rimasto ferito in modo grave.

L'incidente domenica notte sulla A4

Attorno alle 4.30 il conducente ha perso il controllo. Il vicolo ha sfondato la recinzione e si è ribaltato. Sul luogo dell'incidente sono intervenute le squadre del 118, oltre ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine. Per il 53enne non c'era ormai niente da fare, mentre il ferito è stato trasportato in codice giallo. La dinamica dello schianto è ancora al vaglio delle forze dell'ordine.

Il cordoglio di amici e appassionati di musica: Grande chitarrista e grande persona

Bertaggia era molto conosciuto tra gli appassionati di musica e concerti lombardi. La sua vita, documentata sul suo profilo Facebook, è raccontata da foto e frasi come "Due inseparabili compagne…. Birra e chitarra", "Rock and beer. For all" e "music is my life". Sono decine i messaggi di cordoglio postati sui social network da amici, colleghi e frequentatori dei locali dove il 53enne suonava con la sua band. "Ciao Marco Bertaggia riposa in pace sei stato una grande persona", scrive Maurizio. "Il vero figo eri tu, e sempre cordiale, solare, grande chitarrista e grande in tutto quello che facevi, un grandissimo amico", è il ricordo di Luigi. "Era una persona veramente disponibile, buona, e bravo musicalmente. Riposa in pace caro amico, purtroppo il destino ci ha separati dai tanti progetti che erano in cantiere", sono le parole di Giuseppe.