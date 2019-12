in foto: Immagine di repertorio

Incidente mortale all'alba di oggi, domenica 22 dicembre, sull'Autostrada A4, nel tratto compreso tra Bergamo e Seriate, in direzione Torino. Erano passate da poco le 4 del mattino quando l'Azienda regionale emergenza urgenza ha ricevuto la segnalazione di uno schianto. L'incidente avrebbe coinvolto una sola auto, finita fuori strada per cause da accertare. All'interno del veicolo si trovavano due persone: una, un uomo di 53 anni, è purtroppo morto sul colpo nell'impatto, mentre l'altra, un ragazzo di 29 anni, è rimasto ferito.

Ancora da accertare la dinamica dell'incidente: una sola auto coinvolta

Sul luogo dell'incidente sono intervenute un'ambulanza e un'automedica, oltre ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine. Per il 53enne non c'era ormai niente da fare, mentre il 29enne è stato soccorso dal personale medico del 118 che lo ha poi trasportato in codice giallo all'ospedale di Seriate: non sarebbe in pericolo di vita. Sarà probabilmente proprio la testimonianza del sopravvissuto a chiarire cosa sia successo e soprattutto per quale motivo il conducente dell'auto abbia perso il controllo della vettura. I carabinieri del comando provinciale di Bergamo, giunti sul posto, hanno comunque effettuato tutti i rilievi del caso per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'ennesimo schianto mortale sulle strade lombarde.