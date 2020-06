L'aeroporto di Linate non riaprirà per almeno un altro mese. Questo quanto stabilito dal ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli con la firma sul decreto "per razionalizzare il servizio del trasporto aereo" durante l'emergenza Coronavirus. Gli scali che possono tornare a gestire i voli diventano quindi 25, dai 23 stabiliti nella decisione del 2 giugno scorso, tra i quali però non compare l'aeroporto milanese.

L'elenco degli aeroporti che hanno riaperto

Da oggi, lunedì 15 giugno, gli aeroporti da e verso i quali si può volare sono quelli di Alghero, Ancora, Bari, Bergamo – Orio Al Serio, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Malpensa, Napoli, Olbia, Palermo, Pantelleria, Parma, Pescara, Pisa, Roma Ciampino, Roma Fiumicino, Torino, Venezia e Verona. Nel decreto vi è inoltre un dettaglio che riguarda tutti gli scali non ancora aperti al pubblico che possono però gestire le attività dei voli privati. Le speranze di una riapertura per Linate sono quindi ora affidate all'Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile) che può modificare o integrare l'elenco previo parere del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Linate rischia di restare chiuso sino al prossimo ottobre

Perché l'aeroporto di Milano Linate resterà ancora chiuso? Le spiegazioni sono molteplici. Dalla breve distanza tra lo scalo e il centro città ai lavori di restyling dell'aeroporto, tuttora in corso, che toglierebbe spazio ai passeggeri non consentendo di rispettare il distanziamento sociale. Infine, vi è una questione meramente economica di cui tener conto: l'apertura di Linate comporterebbe costi troppo alti per Sea, la società che gestisce anche l'aeroporto di Malpensa (dove ha riaperto il Terminal 1 e chiuso il 2), considerando che il traffico è ai minimi storici. La riapertura di Linate potrebbe avvenire già tra un mese, ma non è detto che lo scalo milanese non resti chiuso fino al prossimo ottobre.