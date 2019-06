Ha confessato Giacomo Oldrati, soprannominato il "guru del corallo", 40 anni. Davanti al gip del Tribunale di Milano Ilaria De Magistris, Oldrati ha ammesso: "Sì, ho picchiato la mia fidanzata e l'ho rinchiusa. Ho problemi psichici". Il 40enne era stato arrestato due giorni fa a Milano dopo aver segregato in casa la sua fidanzata, una ragazza di 26 anni, e averla seviziata per giorni. Adesso spetterà al giudice su una misura cautelare o su una misura di sicurezza: in attesa, Oldati si trova nel carcere milanese di San Vittore.

Le violenze sono venute a galla quando, due giorni fa, nel cortile di un condomino di via Biella, in zona Barona a Milano, una condomina che era andata a gettare l'immondizia ha trovato una ragazza completamente nuda e bagnata: la 26enne, che era caduta da un balcone dell'edificio, è stata portata da un negoziante e solo dopo alcuni minuti si è decisa a raccontare cosa le fosse accaduto. Il suo compagno, Oldrati appunto, l'aveva segregata in casa, picchiandola a suon di calci e pugni. Violenze fisiche, come fare il bagno in una vasca di acqua ghiacciata, ma anche psicologiche, per sfuggire alle quali la ragazza si è gettata dal balcone, cadendo nel cortile del palazzo dove è stata ritrovata. Sul posto è giunta la polizia, che ha arrestato Oldrati.

Il 40enne era stato soprannominato "guru del corallo" perché nel 2012, a Bologna, aveva somministrato ad altre ragazze drink allucinogeni a base di corallo sbriciolato, prelevato dal proprio acquario. Nel 2018, però, era stato assolto perché ritenuto incapace di intendere e di volere: era stato affidato ad un centro psico-sociale di Milano.