Il generale di corpo d'armata Claudio Vincelli è il nuovo comandante interregionale dei carabinieri "Pastrengo" di Milano, uno dei cinque comandi interregionali in cui si articola l'Arma dei carabinieri sul territorio italiano. Il cambio al vertice è avvenuto la mattina del 22 giugno nella caserma “Pastrengo” di via Marcora, sede del comando interregionale, alla presenza di poche persone per via delle restrizioni dovute all'emergenza Covid-19. Tra i presenti il Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, il generale di corpo d’armata Giovanni Nistri, i Comandanti delle Legioni carabinieri Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta e Liguria, l’Ispettore regionale dell’Associazione nazionale carabinieri e alcuni delegati della rappresentanza militare. Vincelli subentra al collega Gaetano Angelo Antonio Maruccia, insediatosi il 14 giugno 2018. Il generale Maruccia torna a Roma, dove continuerà a svolgere l'incarico di Vice comandante generale dell’Arma e di Comandante del Comando unità mobili e specializzate.

La lunga carriera del generale Claudio Vincelli

Originario della Campania, il generale Vincelli si è arruolato nel 1972 frequentando prima la scuola militare "Nunziatella" di Napoli e in seguito l’Accademia militare di Modena e la Scuola ufficiali carabinieri di Roma. Nel 1979 è stato destinato a due reparti addestrativi, prima il 2° Battaglione allievi carabinieri di Campobasso, in Molise, e poi la Scuola allievi carabinieri di Benevento. Dal 1983 al 1988 ha comandato la compagnia carabinieri di Bianco, in provincia di Reggio Calabria, e successivamente è tornato nella Capitale per guidare le compagnie dei carabinieri "Celio" e "Piazza Dante". Nel 1998 si è spostato a Udine, dove è stato nominato Comandante provinciale, mentre nel 2004 ha ricoperto il medesimo ruolo a Trapani. Nel 2012 il passaggio in Puglia, al comando della Legione carabinieri Puglia. Nel giugno 2015 ha assunto il Comando dei carabinieri per la Tutela della salute, i Nas (Nuclei anti sofisticazione), mentre dal 2017 è stato destinato al comando della Divisione unità specializzate dell’Arma, da cui dipendono i Nas e i comandi Tutela lavoro, Tutela patrimonio culturale, anti falsificazione monetaria, i carabinieri Banca d’Italia, il raggruppamento elicotteri e il raggruppamento carabinieri investigazioni scientifiche. Presso il Comando generale dell’Arma ha ricoperto diversi incarichi: è stato, in epoche diverse, capo dell'Ufficio infrastrutture e di quello logistico, capo del IV Reparto (ispettore logistico dell’Arma) e dal febbraio del 2020 è inoltre presidente della Commissione di valutazione e avanzamento.