Appuntamento questa sera in piazza Duomo a Milano per il concerto di Radio Italia Live, uno degli appuntamenti più attesi del panorama musicale milanese. Nonostante la pioggia sono centinaia di migliaia le persone attese in piazza per assistere alle performance live di tantissimi artisti italiani e non solo: da Ultimo e Alessandra Amoroso, passando per Sfera Ebbasta, Ligabue e Marco Mengoni. Per l'occasione, Atm ha predisposto un servizio straordinario con metropolitane potenziate e orario prolungato fino a tarda notte. Nello specifico si potrà raggiungere la piazza utilizzando le vicine stazioni metropolitane di Cordusio, San Babila, Montenapoleone e Missori: quella di Duomo infatti chiuderà intorno alle 14, sia per quanto riguarda la M1 che la M3 così come disposto dalle autorità di pubblica sicurezza.

Prolungate fino a tardi le corse delle linee M1 e M3

Le stesse linee M1 e M3 prolungano poi l’orario con ultime partenze dal centro previste intorno all’1:10 circa. I treni della M1 che viaggiano oltre il normale orario della mezzanotte faranno capolinea a Molino Dorino e non a Rho Fieramilano. Orario prolungato anche per i parcheggi di interscambio delle stazioni della metro di Gobba, Famagosta, San Donato, Maciachini, Molino Dorino, Lampugnano e Bisceglie che rimarranno aperti fino alle 2.30 di notte. Mentre per quanto riguarda i mezzi di superficie, dalle 13.30 circa, le linee 2, 3, 14, 16 e 19 saranno temporaneamente deviate e subiranno rallentamenti.

Divieti per la vendita di alcolici e superalcolici, in vetro e lattine

Inoltre visto il grande afflusso di persone previsto a partire dalle prime ore del mattino, l'Amministrazione ha emesso un'ordinanza che prevede dalle 8 del mattino di lunedì 27 maggio alle 3 del mattino di martedì 28 maggio, in piazza Duomo e nelle vie limitrofe nel raggio di 200 metri, il divieto di introdurre o vendere bottiglie di vetro, lattine o bottiglie di plastica chiuse e di portare o utilizzare nell'area fuochi artificiali, petardi e spray urticanti. È consentito agli esercizi commerciali la vendita di bevande, previa spillatura in contenitori di plastica o carta. Per garantire la sicurezza, oltre alle forze dell'ordine, saranno presenti oltre 80 agenti di Polizia Locale per gestire la viabilità e i controlli antiabusivismo.