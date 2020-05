Un assistente virtuale capace di rispondere 24 ore su 24 alle domande più frequenti dei cittadini. Il Comune di Milano, primo in Europa, lancia il servizio "020202" su Whatsapp, in collaborazione con la famosa applicazione di messaggistica istantanea di proprietà di Facebook. Si tratta di un servizio "chatbot": a rispondere cioè non è un essere umano all'altro capo del cellulare ma un bot automatizzato, che consentirà ai cittadini di ricevere tutto il giorno risposte alle domande più frequenti sull'emergenza sanitaria legata al coronavirus e anche informazioni aggiornate su Milano, le attività commerciali aperte, i servizi pubblici disponibili, i vari decreti in vigore e potersi così orientare tra le tante ordinanze e circolari.

Come attivare e utilizzare il servizio

Come fare per attivare e utilizzare l'assistente virtuale? Basterà salvare il numero 020202 tra i contatti della rubrica del proprio telefonino, aprire whatsapp e inviare la scritta "ciao" al numero. Si riceverà subito un messaggio di benvenuto che spiegherà quali sono gli ambiti su cui poter ottenere risposte: Servizi di supporto alla cittadinanza, ripresa della attività economiche, servizi pubblici e luoghi di culto, spostamenti consentiti, viabilità e parcheggi, persone con disabilità, aiutare la città di Milano, informazioni sanitarie e infine decreti, ordinanze e circolari. Rispondendo con la lettera che indica il servizio desiderato si potranno approfondire le informazioni a riguardo.

Per l'assessore alla Trasformazione digitale Roberta Cocco si tratta di un sistema "semplice e intuitivo per fornire ai cittadini tutte le informazioni utili in un momento così delicato direttamente sul loro smartphone. È un modello già utilizzato dall'Oms e dalla Gran Bretagna per rispondere alle domande più frequenti legate al coronavirus e Milano – ha aggiunto Cocco – è la prima città d'Europa a sperimentare questa interazione. I contenuti sono stati selezionati in base alle informazioni più richieste al nostro infoline 020202 e saranno costantemente aggiornati per offrire informazioni puntuali sui servizi e le attività della città. I cittadini potranno anche proporre idee e suggerimenti o darci il loro parere attraverso il breve questionario disponibile dopo l'utilizzo".

Il servizio 020202 è stato implementato sulla versione WhatsApp Business Api, utilizzando la piattaforma di comunicazione globale di Infobip, che fornisce il servizio chatbot e l’assistenza nella gestione degli aggiornamenti sul virus. Per richieste più avanzate, il chatbot indirizzerà il cittadino alle notizie online del Comune di Milano. Il servizio è stato sviluppato gratuitamente da Facebook e Infobip che hanno risposto al bando "Alleanza per #milanodigitale". Durante la conversazione non verrà registrato alcun dato identificativo degli utenti.