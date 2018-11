Per gli amanti dei tulipani c'è una data da segnare sul calendario ed è quella in cui inizierà a riempirsi di fiori il campo di Arese, a Milano. Sì perché Edwin e Nitsuhe, la coppia di contadini olandesi che la scorsa primavera aveva creato il primo campo italiano di tulipani da raccogliere e portare a casa, ha spostato la fattoria urbana da Cornaredo ad Arese, in un grande prato vicino Palazzo Gardella. L'idea si chiama tulip u-pick field e ha fatto letteralmente impazzire i milanesi che hanno avuto la possibilità non solo di ammirare da vicino i celebri campi di tulipani dai tanti colori, ma anche di cogliere personalmente i fiori e portarli a casa. Inoltre si potrà entrare, passeggiare, scattare foto e fare pic nic in questi magnifici giardini. "Ogni anno cerchiamo di crescere e migliorare il nostro evento. Dovevamo cambiare perché con un terreno fresco c’è molto meno rischio di malattie – ha spiegato Edwin – abbiamo piantato circa 450 differenti varietà di tulipani! Anche il campo è molto differente. Quest'anno abbiamo lavorato tanto per rinnovare il design, con tulipani misti, ma anche molte varietà non mescolate in modo da ottenere colori più intensi a ogni fila". E poi aggiunge: "Abbiamo anche piantato alcuni tipi di tulipani insieme. Inoltre, abbiamo messo i tulipani precoci e tardivi insieme in modo che ci sia l'opportunità di fare belle foto sia all'inizio che alla fine del evento". Nel nuovo campo di Arese, grande più di due ettari, il terreno è già stato arato e i 570mila bulbi già piantati: ora non resta che attendere la fioritura la prossima primavera, da marzo a fine aprile. Per tenersi informati è possibile consultare la pagina Facebook di Tulipani italiani, controllare la crescita dei fiori e conoscere le novità in arrivo.