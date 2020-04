La festa della Liberazione in streaming. Accade ai tempi del coronavirus, che costringe i cittadini a rimanere a casa ma non può impedire che un anniversario importante come quello che cade tra pochi giorni possa trascorrere come un giorno qualsiasi. Per questo motivo sabato 25 aprile nel capoluogo lombardo si terrà la manifestazione "Stringimi forte Milano. 75 minuti di Libertà e Memoria", una diretta streaming che durerà simbolicamente 75 minuti, come gli anni che ci separano dal 25 aprile del 1945: "Una data che segna il sacrificio di molti e la conquista della Liberazione dal nazi-fascismo dell'Italia intera", hanno scritto gli organizzatori della manifestazione, a cui hanno già aderito Aned Milano, Anpi Provinciale di Milano, Cgil e Cisl oltre a numerosi partiti tra cui Pd, M5s, Italia Viva, Psi, Più Europa, Verdi e Sinistra italiana.

"Per la prima volta non potremo riempire piazze e strade, non ci sarà nessun corteo o manifestazione, ma questo giorno è troppo importante per lasciare che trascorra come uno qualsiasi – hanno spiegato gli organizzatori -. E noi, infatti, non rinunceremo a celebrare le donne e gli uomini che hanno sacrificato la propria vita per consegnarci un Paese democratico e fieramente antifascista". Durante i 75 minuti si alterneranno letture e canti, che potranno essere seguite in streaming sulle pagine Facebook di Bella ciao, Milano, dell'Anpi e dell'Aned. L'appuntamento è a partire dalle 17.

Anpi: Diffidate dagli inviti a manifestare in strada, no a provocazioni

Poco prima, alle 15, anche a Milano si potrà partecipare all'unica manifestazione ufficiale promossa dall'Anpi nazionale: "Canteremo Bella Ciao dai balconi", aveva anticipato a Fanpage.it Roberto Cenati, presidente milanese di Anpi, "per trasmettere un messaggio di unità al Paese". Lo stesso Cenati ha diffidato da alcuni appelli che stanno circolando in queste ore e che invitano i cittadini a disobbedire ai divieti, scendendo in piazza per manifestare: "Invitiamo i Presidenti di Sezione a non aderire assolutamente a questa iniziativa e a respingere qualsiasi tipo di provocazione", ha scritto Cenati su Facebook.

Oltre alla manifestazione in streaming e a Bella ciao intonata dai balconi, nella giornata del 25 aprile è prevista anche una cerimonia che si terrà alle 12 a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, alla presenza del sindaco Beppe Sala. Sarà possibile seguire anche questo evento in diretta sulla pagina Facebook del Comune.