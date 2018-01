Il 2017 a Milano sarà ricordato come l'anno più caldo dal 1899. Lo afferma la Fondazione Osservatorio Meteorologico Milano Duomo, che a inizio 2018 ha fatto il punto sull'anno appena passato da un punto di vista climatico. Temperature record, con una media di 16,1 gradi (registrata nella stazione di Milano centro) che eguaglia quella fatta registrare nel 2015, piogge scarse (591 millimetri caduti in media contro gli oltre 900 considerati "normali") e solo un giorno di neve "vera", il 10 dicembre. Questi i dati principali del 2017, che si associano anche ai 96 giorni con polveri sottili sopra la soglia di 50 microgrammi per metro cubo, certificati dall'Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). Un dato che si lega ai precedenti: la siccità a Milano, più che intaccare la disponibilità di acqua (comunque assicurata dalla falda), si ripercuote sulla qualità dell'aria, favorendo l'accumulo di sostanze inquinanti come il Pm10.

Settembre il mese più fresco.

La Fondazione Osservatorio Meteorologico Milano Duomo ha analizzato anche le temperature dei singoli mesi. Solo settembre si è mantenuto "fresco": tutti gli altri mesi hanno registrato con valori ben superiori alle medie del periodo, con picchi nei mesi di marzo, giugno e agosto. Il 4 agosto è stato il giorno più caldo dell'anno, con 38,2 gradi in media. Il 9 gennaio invece il giorno più freddo, con la colonnina di mercurio scesa a meno 2,1 gradi. Per quanto riguarda la pioggia, gennaio e ottobre sono stati mesi particolarmente anomali: ne è caduta pochissima. Leggermente più piovosi della media, invece i mesi di giugno, settembre e novembre.

Ecco le zone della città più fredde e più calde.

Il report disponibile sul sito della Fondazione Osservatorio Meteorologico Milano Duomo, che ha certificato come il 2017 sia stato l'anno più caldo dall'inizio delle rilevazioni (che partono, appunto, dal 1899) offre, infine, una piccola curiosità: le temperature nel corso dell'anno appena passato sono infatti state leggermente differenti a seconda delle zone della città. I più freddolosi faranno bene a non abitare a Milano San Siro, dove le centraline hanno registrato una temperatura media più bassa (15,3 gradi) e a Milano Sud, dove le minime sono scese fino a meno 4 gradi. Milano Centro si conferma invece la zona più calda a livello di temperatura media annua, mentre è alla zona Sarpi che spetta il primato per quanto riguarda i giorni di afa ed elevata umidità: per 33 volte l’indice "humidex orario", che stima il disagio associato ad alte temperature ed elevata umidità, ha raggiunto o superato il valore di 40 gradi.