Nel pomeriggio di ieri, 28 dicembre, ignoti hanno sfondato con un pezzo di legno la finestra della sede milanese del Partito socialista italiano, che si trova al piano terra di una palazzina in via Andrea Costa (zona piazzale Loreto). L'episodio è avvenuto alle 17.15, proprio mentre era in corso una riunione della segreteria politica regionale del partito, alla presenza dell'onorevole Pia Locatelli e del segretario regionale Lorenzo Cinquepalmi. Per fortuna nessuno è rimasto ferito: l'oggetto di legno, presumibilmente la gamba di una sedia o di un tavolo, ha sfondato il vetro della finestra e ha attraversato la sala senza colpire nessuno. Nemmeno le tante schegge che si sono staccate dal vetro rotto hanno ferito i presenti.

Ragazzata o atto politico? Indaga la Digos.

L'episodio è stato prontamente denunciato alla polizia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Digos e della polizia scientifica, che hanno effettuato i primi rilievi nella speranza di poter risalire agli autori del gesto. Sulla pagina Facebook del Psi – Lombardia è apparsa una nota con la spiegazione di quanto avvenuto e le foto della finestra rotta. A preoccupare è la circostanza che l'atto vandalico sia avvenuto proprio mentre era in corso una riunione politica: una circostanza che potrebbe far pensare a un attacco di natura politica, anche se lo stesso segretario regionale del Psi, Cinquepalmi, non esclude che possa essere stata anche una ragazzata: "Potrebbe essere una ragazzata come un atto politico. Del resto in un momento in cui la destra avanza è chiaro che un partito di sinistra che porta avanti certi valori può dare fastidio".