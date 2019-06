Disegni, pensieri e fiori per dire addio a Ruben. Tutti i bambini che andando a scuola passavano di fronte al comando dei vigili del fuoco di via Sardegna, a Milano, lo conoscevano e si fermavano a giocare con lui. Quando è morto il labrador di 14 anni, divenuto la mascotte dei pompieri, sulla sede del comando è apparso un cartello: "Si avvisano i bimbi che Ruben è volato in cielo ieri sera". La commovente risposta dei piccoli è stata quella di portare i loro disegni per salutare l'amico a quattro zampe. "Ciao Ruben cagnone dolce", "ti salutiamo", sono alcune delle parole lasciate dai bimbi, insieme a molti disegni e un mazzo di fiori.

Il video dei vigili del fuoco per ricordare l'amico a quattro zampe

"Dopo 14 anni di onorato servizio presso il distaccamento di via Sardegna, oggi ci ha lasciato il nostro Rubén. Amico fedele di tutti i pompieri e del vicinato. Ciao cagnone", hanno annunciato i vigili del fuoco sulla loro pagina Facebook, ricevendo le parole di affetto di tantissimi utenti. Mercoledì è stato pubblicato un video per ricordare il cucciolo, una sequenza di immagini da cui si capisce come Ruben fosse una presenza fondamentale nella vita del comando dei pompieri tra lavoro e gioco, corse e coccole e anche qualche spuntino.