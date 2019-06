in foto: Ruben, la mascotte dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.

Addio a Ruben, la mascotte del comando provinciale dei vigili del fuoco di Milano. Proprio nel giorno in cui il corpo dei vigili del fuoco compie 80 anni (è stato fondato infatti il 3 giugno del 1939), il comando provinciale meneghino piange la sua adorata mascotte. "Dopo 14 anni di onorato servizio presso il distaccamento di via Sardegna, oggi ci ha lasciato il nostro Rubén. Amico fedele di tutti i pompieri e del vicinato. Ciao cagnone", si legge sulla pagina Facebook del comando.

Tanti gli utenti che hanno voluto lasciare un pensiero per lo splendido cagnone che negli anni si era fatto apprezzare da tutti, nel quartiere e non solo. Spesso infatti si intratteneva con i bambini della scuola vicina, lasciandosi accarezzare e giocando con loro, mentre era il primo a scattare al suono della sirena, quasi ad "accompagnare" i vigili del fuoco alle autocisterne. Insomma, una mascotte in tutto e per tutto, che da 14 anni era una presenza fissa all'interno del comando di via Sardegna. Ed il cui addio sembra aver lasciato davvero il segno in tutti quelli che lo avevano conosciuto.