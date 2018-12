Gli appassionati del basket Nba hanno una nuova meta. Ha aperto infatti oggi a Milano il primo Nba store ufficiale d'Europa. Il primo negozio ufficiale della Lega americana di pallacanestro nel Vecchio continente ha aperto in Galleria Passarella, nel pieno centro di Milano e a due passi da San Babila e dal Duomo. Il negozio si sviluppa su due piani e oltre 200 metri quadrati, pieni di tutto ciò che un appassionato del basket statunitense può desiderare: dalle canotte di tutte le squadre – chi non ha mai sentito parlare dei Boston Celtics, Los Angeles Lakers, Chicago Bulls? – agli iconici palloni Spalding in edizioni limitate. Nei due piani di store, tra canestri, cappellini e maglie autografate, trovano posto le collezioni vintage targate Nba e una sezione dedicata al lifestyle, con abbigliamento da usare tutti i giorni e in (quasi) tutte le occasioni.

L'annuncio dell'apertura del primo Nba store d'Europa aveva fatto il giro delle bacheche social di tutti gli appassionati di basket: e in tanti hanno partecipato oggi al taglio del nastro, che ha visto tra i protagonisti anche Dino Radja, una delle leggende dell'NBA e della Virtus Roma. Erano presenti anche il vicepresidente dell'Nba (zona Eme) Vandana Balanchandar e l'amministratore delegato di Epi srl (la società concessionaria italiana del marchio) Lorenzo Forte. Tra i primi a curiosare nello store anche l'ex Miss Italia Alice Sabatini.