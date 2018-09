in foto: L’Nba store sulla Fifth avenue a New York (Facebook)

La febbre del basket, complice anche i successi dell'Olimpia Milano, contagia sempre di più il capoluogo lombardo. E la città d'adozione di un campione come Danilo Gallinari (nato poco lontano, a Sant'Angelo Lodigiano) ospiterà anche il primo negozio ufficiale in Europa dedicato all'Nba, la lega americana del basket considerato il più spettacolare campionato del mondo. Il primo Nba store d'Europa aprirà nel centro di Milano, nella Galleria Passarella, tra piazza San Babila e il Duomo. Sarà arredato con lo stesso stile del punto vendita di New York, sulla Fifth Avenue e al suo interno gli appassionati di basket potranno trovare tutti i gadget ufficiali delle loro squadre preferite: canotte, scarpe, abbigliamento e giochi. Ad annunciare l'apertura del negozio sono stati il vicepresidente dell'Nba (zona Eme) Vandana Balachandar e l'amministratore delegato di Epi srl (la società concessionaria italiana del marchio) Lorenzo Forte, dopo la due giorni dell'evento "Nba fan zone" che si è tenuto in piazza Duomo sabato 8 e domenica 9 settembre. Si tratterà del primo store aperto in Europa, dopo quello aperto quest'anno a Doha, nel Medio Oriente. I fan del basket Nba dovranno attendere ancora qualche mese: non è stata indicata chiaramente la data d'apertura, anche se alcune voci parlano di Natale o della prossima estate.