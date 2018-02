Un guasto sulla linea verde della metro di Milano, la M2, ha mandato in tilt la circolazione dei treni causando non pochi disagi a tutti i passeggeri proprio nell'orario di punta. Il problema è stato comunicato sui propri canali social dall'Atm intorno alle nove di questa mattina, mercoledì 7 febbraio: riguardava non meglio precisati "interventi necessari alle infrastrutture" e ha causato l'interruzione della linea tra le stazioni di Caiazzo e Lambrate. Una tratta strategica dal momento che include la stazione di Loreto, dove c'è l'interscambio con la linea rossa, la M1. In realtà, però, come si è potuto evincere guardando il sito dell'Azienda dei trasporti milanesi e i numerosi commenti degli utenti su Twitter, ben presto i disagi alla circolazione si sono diffusi su tutta la linea, costringendo i passeggeri a rimanere fermi per parecchi minuti.

Dopo circa mezz'ora Atm ha risolto il guasto: i disagi sono proseguiti.

Atm ha istituito degli autobus sostitutivi in superficie nella sola tratta interessata dall'interruzione, ma i disagi per gli utilizzatori della metro verde non si sono attenuati. Su Twitter non sono mancate le critiche all'azienda: "L'intera M2 è bloccata. Siete ridicoli", ha scritto un utente, mentre un altro ha rincarato la dose: "Vergognosi….un viaggio assurdo per arrivare a Loreto….mezzi di superficie inadeguati…e chi paga i ritardi a lavoro??". Dopo circa mezz'ora dall'interruzione l'Azienda dei trasporti ha comunicato di aver risolto il guasto agli impianti, segnalando la ripresa della circolazione sull'intera tratta, seppur con rallentamenti. Disagi che sono proseguiti anche nei minuti successivi alla ripresa della circolazione.