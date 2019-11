Milano, guardia giurata accoltellata da un collega vicino al Duomo: è grave

Una guardia giurata in servizio al Duomo di Milano è stata arrestata dopo aver accoltellato un collega alla schiena al culmine di una lite. Il ferito, un giovane di 24 anni, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Fatebenefratelli per essere operato. È grave ma non in pericolo di vita. L’aggressore è stato bloccato poco dopo.