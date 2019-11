in foto: Immagine di repertorio

In arrivo una nuova giornata di disagi per tutti i pendolari milanesi che giovedì 28 novembre dovranno affrontare un nuovo sciopero dei trasporti: i mezzi Atm a Milano subiranno dunque pesanti variazioni così come comunicato quest'oggi dalla Confederazione Unitaria di Base Trasporti (Cub Trasporti) che ha fatto sapere che i lavoratori incroceranno le braccia per 24 giovedì 28 novembre per protestare "contro la liberalizzazione e la privatizzazione del TPL milanese e dell’hinterland, contro le gare di appalto dei servizi gestiti da Atm e per l’affidamento diretto in house dei servizi di TPL, contro la quotazione in borsa e la vendita delle azioni del Gruppo Atm".

Sciopero Milano 28 novembre: gli orari di metro, tram e bus

Lo sciopero era stato già comunicato nei giorni scorsi ed è stato confermato quest'oggi in una nota nella quale sono stati anche specificati gli orari che seguiranno in quel giorno metro, tram e bus. "L’agitazione del personale viaggiante e di esercizio di superficie e della metropolitana è prevista dalle 8,45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio", ha comunicato Atm in una nota ufficiale. Quindi gli orari garantiti per la circolazione di metro, bus e tram andranno dall'apertura fino alle 8.45 al mattino. E ancora proseguiranno dalle 15 alle 18, prima di fermarsi definitivamente fino a fine servizio.