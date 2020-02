in foto: Nel tondo al centro, il ragazzo autore dell’atto vandalico (Foto: Tranvieri di Milano)

Un tram della linea 14 dell'Atm, a Milano, è stato danneggiato da un giovane vandalo. L'episodio, denunciato dalla pagina Facebook "Tranvieri di Milano", è accaduto sabato sera, attorno alle 21, tra piazzale Cantore e via Solari. Il giovane vandalo, immortalato in un video poi pubblicato dalla pagina Facebook, aveva iniziato a insultare il conducente del tram già mentre il mezzo pubblico era in movimento. Agli insulti erano seguite le minacce di morte al macchinista, "reo" probabilmente di non essersi fermato dove voleva il giovane per farlo scendere. Dopo le escandescenze a bordo del tram, alla prima fermata il giovane è sceso e ha iniziato a prendere a pugni il vetro anteriore del tram, danneggiandolo pesantemente. Poi il vandalo è fuggito facendo perdere le sue tracce.

L'appello: Chi riconosce il vandalo lo deve denunciare

Il risultato dell'inciviltà e della violenza del giovane è stata la sospensione della corsa, con tutti gli altri passeggeri che sono dovuti scendere dal tram e hanno dovuto attendere un altro mezzo. Nessuno, secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è rimasto ferito. La nota pagina Facebook ha sottolineato come nessuno tra gl ialtri passeggeri sia intervenuto – nel video si sente solo una persona alzare la voce per cercare di placare le ire del giovane – per fermare il vandalo. "Milano sicura", ha titolato ironicamente il post la pagina "Tranvieri di Milano". A quanto sembra il giovane era in compagnia di altri coetanei. "Chi lo riconosce deve denunciarne le generalità all'Atm o presso una caserma o questura delle forze dell'ordine o della polizia locale", hanno scritto gli amministratori della pagina.