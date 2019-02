in foto: Uno dei capi prodotti da Hettabretz (dal profilo Instagram)

Incredibile furto all'interno di uno showroom al Quadrilatero della moda di Milano. Ieri sera due ladri sono riusciti a far sparire dalla boutique "Hettabretz" due giubbotti realizzati con pelle di coccodrillo. Valore dei due capi? 120mila euro. Un vero e proprio "colpo grosso" per i due malviventi che, fingendosi clienti, sono riusciti a scappare dallo showroom con i due capi che probabilmente adesso saranno messi in vendita in qualche circuito parallelo. Sulla vicenda, avvenuta in piena Settimana della moda, indaga adesso la polizia.

Ecco come hanno agito i ladri

Stando alle prime ricostruzioni i ladri sarebbero entrati in azione attorno alle 18. Hettabretz è un brand nato a Bologna nel 1960 e che realizza capi d'abbigliamento di altissima qualità, utilizzando materiali come pelle di alligatore, coccodrillo e pitone. I due malviventi sono entrati nello showroom aperto da tre anni a palazzo Borromeo d'Adda, al civico 41, e hanno adocchiato i due giubbotti di coccodrillo del valore di 60mila euro ciascuno. A quel punto hanno messo in atto il loro piano: uno dei due ha chiesto alla commessa di poter vedere delle scarpe, fingendosi interessato all'acquisto. La dipendente della boutique si è recata sul retro del locale per prendere le calzature, lasciando così campo libero ai ladri. I due si sono impossessati delle giacche e sono fuggiti via in maniera fulminea. Adesso è caccia ai ladri "modaioli": non è chiaro se all'interno dello showroom fossero presenti delle telecamere, ma di sicuro tutta la zona del Quadrilatero ne è piena: è possibile dunque che qualche telecamera possa aver ripreso i due malviventi negli istanti precedenti o successivi al furto e che le immagini possano aiutare la polizia nelle indagini.