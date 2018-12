in foto: La Galleria Vittorio Emanuele II di Milano con la boutique di Louis Vuitton

Un furto da 16mila euro nella boutique Louis Vuitton di Milano è stato sventato dall'intervento della polizia locale. L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio attorno alle 13.30 all'interno della Galleria Vittorio Emanuele II, il "salotto di Milano" che in questi giorni di feste natalizie è preso d'assalto da turisti e milanesi. Secondo quanto riporta la testata "Milanotoday" due persone, un uomo e una donna di nazionalità serbe, sono entrate nella boutique della maison francese e hanno iniziato ad aggirarsi con un atteggiamento che non è passato inosservato e ha attirato l'attenzione degli addetti alla sicurezza.

Il ladro è stato arrestato dalla polizia locale

L'uomo, pensando di non essere visto, ha infilato una borsa da quattromila euro in una panciera che aveva nascosto sotto i vestiti: poco dopo ha fatto lo stesso con una pelliccia da 12mila euro. Quando i due hanno provato a uscire sono stati fermati da uno degli addetti: l'uomo a quel punto ha sferrato un pugno in faccia alla guardia ed è fuggito, separandosi dalla donna. A quel punto l'addetto alla sicurezza ha dato l'allarme, allertando il plotone della polizia locale che staziona in Galleria. Gli agenti dopo un breve inseguimento sono riusciti a fermare l'uomo, recuperando il bottino. La borsa e la pelliccia sono state restituite alla boutique. Per il ladro, un 29enne, sono scattate le manette con l'accusa di rapina impropria.